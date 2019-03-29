خبراء : بصق لاعبو كرة القدم الماء يعزز من مستواهم

نواف السالم(صدى):

فسرت تقارير بريطانية العادة الغريبة التي يكررها لاعبو كرة القدم اثناء المباريات حيث يرشف اللاعب القليل من الماء ثم يبصقه بدلا من ابتلاعه.

وأوضحت التقارير أن هذه الحركة تسمى ” مضمضة الكربوهيدرات ” وليس كما يعتقد كثيرون أنها لترطيب حلق اللاعب من الجفاف.

وذكرت التقارير أن اللاعب اللاعب بمحلول لمدة 5 إلى 10 ثوان ثم يتخلص منه سريعا، لأن المضمضة بمحلول الكربوهيدرات والذي يسمى بـ ” إلكترولايتس ” ، يعزز من مستوى الرياضيين.

وأشارت التقارير إلى أن المضمضة تساعد على الحفاظ على توازن السوائل خلال المباراة والشعور بالانتعاش والنشاط، ويعود سبب عدم ابتلاع هذا المحلول إلى تسببه بالألم للاعبين في حال وصوله إلى المعدة.