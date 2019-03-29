بالفيديو.. مؤسسة النقد تحذر من من ازدياد ضحايا مستثمري ” الفوركس “

علي القحطاني(صدى):

حذرت مؤسسة النقد من التعامل مع شركات الفوركس المشبوهه ، التي تستخدم قصصا مختلفة في إعلاناتها لتوقع ضحاياها في شباكها ، مٌشيره إلى أن التداول فيها يعرض لخسائر مادية كبيرة جدا .

وأوضحت المؤسسة أن هذه الشركات تحاول استغلال وجود بعض الأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي ، للتأثير عليهم .

ومن جانبه نشر الخبير التقني عادل الغامدي ، مقطع فيديو يفضح به عمليات التداول المشبوهة لشركات الفوركس ، قائلاً ، إن مصطلح فوركس مصطلح خاص بسوق تداول البورصة العالمية ، ولكنه شركات وهمية مثل المنتديات وبها نصب عالي جداً ، في النظام العالمي ممنوع أي شركة أو اي بنك يعطيك توصية معينة واضحة وصريحة ، الشركات تقول لك حول حسابات ومبالغ معينة سواء بالبطاقة الائتمانية أو البنوك .

وتابع الغامدي ، وبعد التحويل يتم تعطيل الموقع وتكتشف أنك تعرضت لعملية نصب قوية على مستوى عالي حيث أنك تعاملت مع عصابة دولية .