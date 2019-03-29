نيكولاس كيدج ينفصل عن زوجته بعد 4 أيام من الزواج 

واشنطن(صدى):

انفصل الممثل العالمي “ نيكولاس كيدج ” عن زوجته بعد 4 أيام فقط من زواجه من فنانة المكياج “ إريكا كويكي ” في لاس فيغاس.

وتقدم الممثل البالغ من العمر 55 عامًا وسط زوبعة من الضجيج والشائعات بطلب رخصة زواج من مكتب تراخيص الزواج بمقاطعة كلارك كاونتي في وسط مدينة فيغاس، ولكنه عاد بسرعة إلى القاضي وطلب أوراقًا تثبت أن الزواج باطل ولاغٍ من البداية.

وأظهرت لقطات من داخل المحكمة في يوم الزواج تُظهر كيدج وهو يصرخ بغرابة أن صديقته “ستأخذ كل أمواله” لأنها ستتزوج في نهاية الأسبوع، بينما قالت فنانة المكياج: “ لم أطلب منك أبدًا أن تفعل هذا ” ، ورجحت المصادر أنه كان “ مخمورًا ” .

وكان نيكولاس تزوج بالفعل ثلاث مرات من قبل، أول مرة بـ ” باتريشيا أركويت ” بين عامي 1995 و2001، ثم تزوج من “ ليزا ماري بريسلي ” لنحو ثلاثة أشهر في عام 2002، وأخيرًا ، تزوج من “ أليس كيم ” في عام 2004 وبقي الزوجان معًا حتى عام 2016 حيث أنجب ابنه “ كال إيل ” ، في عام 2005، ولدى نيكولاس أيضًا ابن عمره 28 عامًا، ويدعى “ ويستون ” ، من علاقة سابقة مع الممثلة “ كريستينا فولتون ” .