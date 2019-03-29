بالصور.. توافد جماهير الهلال والنصر لحضور ديربي الرياض
شهد استاد الملك فهد الدولي بالرياض اليوم الجمعة، توافد الآلاف من جماهير ناديا الهلال والنصر ، لحضور ديربي الرياض في قمة مباريات الجولة الـ 25 لدوري المحترفين .
حيث يستمر دخول الجماهير عبر بوابات الاستاد في سلاسة ومرونة دون مشاكل ، وسط وجود أمني مُكثف لتنظيم عمليات الدخول .
ابو خالد[ عدد التعليقات: 792 ] نشر منذ 35 دقيقة
توافد جماهير الهلال والنصر لحضور ديربي الرياض اعتقد يا هيئة الرياضة ان العاصمة الرياض تحتاج الي استاد كبير جدا تسع الي مئة الف متفرج مثل ملعب برشلونه كمب نو وانشاء الملعب مع عدة شركات عالمية بنظام BOT افضل لان اعدد الجماهير الغفيرة في ازدياد خاصة في مباريات الدريبي والكلاسيكو واصبحت الدرة لاتسعهم من كثرة اعددهم الغفيرة