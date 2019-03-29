بالصور.. توافد جماهير الهلال والنصر لحضور ديربي الرياض

ماجد محمد(صدى):

شهد استاد الملك فهد الدولي بالرياض اليوم الجمعة، توافد الآلاف من جماهير ناديا الهلال والنصر ، لحضور ديربي الرياض في قمة مباريات الجولة الـ 25 لدوري المحترفين .

حيث يستمر دخول الجماهير عبر بوابات الاستاد في سلاسة ومرونة دون مشاكل ، وسط وجود أمني مُكثف لتنظيم عمليات الدخول .