عادل الحربي(صدى):

قررت هيئة الغذاء والدواء سحب جميع التشغيلات لـ 3 مستحضرات تنتجها شركة دوكس للصناعات الدوائية (DOX Saudi Pharma) لعدم الالتزام بأسس التصنيع الجيد.

ويأتي ذلك في تعميم من الهيئة العامة للغذاء والدواء للجهات الصحية لإيقاف استخدام 3 مستحضرات تنتجها شركة دوكس السعودية للصناعات الدوائية (DOX Saudi Pharma).

وجاء هذا الإجراء عقب قرار لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها القاضي بتعليق تسجيل جميع خطوط الإنتاج الخاصة بمصنع دوكس السعودية للصناعات الدوائية وتعليق تسجيل وسحب جميع التشغيلات الخاصة بتلك المستحضرات، نظراً لعدم الالتزام بأسس التصنيع الجيد (GMP).

ويحمل المنتج الأول الاسم التجاري VEGGIE VITAMIN D3 50000 I.U. Soft Gelatin Capsule والاسم العلمي VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL) ورقم التسجيل 2-5046-18 ولجميع التشغيلات.

أما المنتج الثاني فيحمل الاسم التجاري VEGGIE VITAMIN D3 50000 I.U. Soft Gelatin Capsule والاسم العلمي VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL) ورقم التسجيل 3-5046-18، ولجميع التشغيلات.

فيما يحمل المنتج الثالث الاسم التجاري VEGGIE Vitamin D3 5,000 IU، والاسم العلمي VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL) ورقم التسجيل 1-5046-18، ولجميع التشغيلات.

وألزمت الهيئة الشركة بسحب جميع تشغيلات المستحضرات من جميع الجهات المستفيدة.