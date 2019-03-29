اكتشاف ” بطل ” يهاجم الأمراض الخطيرة ويحمي من الموت المبكر
كشفت دراسة حديثة عن الأهمية البالغة لزيت الزيتون في مكافحة أمراض القلب والسرطان وارتفاع ضغط الدم وغيرهم من الأمراض العضال التي يحتار الأطباء معها .
وأكدت الدراسة التي قامت بها اخصائية التغذية جولييت كولو أن زيت الزيتون هو افضل انواع الزيوت المستخدمة في الطعام وذلك لأن 85% من الدهون الموجودة بها صحياً .
وتنصح ” كولو” بعدم تناول أكثر من ملعقة كبيرة منه يومياً لأنه يحتوي على سعرات حرارية عالية ، قد لا تتناسب مع كبار السن .
ووفقاً لصحيفة إكسبريس البريطانية ، فقد أكدت الباحثة ، سارة بروير ، انه يحمي من السرطان ، والجلطات الدموية نتيجة لمساعدته في خفض ضغط الدم .
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