اكتشاف ” بطل ” يهاجم الأمراض الخطيرة ويحمي من الموت المبكر

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن الأهمية البالغة لزيت الزيتون في مكافحة أمراض القلب والسرطان وارتفاع ضغط الدم وغيرهم من الأمراض العضال التي يحتار الأطباء معها .

وأكدت الدراسة التي قامت بها اخصائية التغذية جولييت كولو أن زيت الزيتون هو افضل انواع الزيوت المستخدمة في الطعام وذلك لأن 85% من الدهون الموجودة بها صحياً .

وتنصح ” كولو” بعدم تناول أكثر من ملعقة كبيرة منه يومياً لأنه يحتوي على سعرات حرارية عالية ، قد لا تتناسب مع كبار السن .

ووفقاً لصحيفة إكسبريس البريطانية ، فقد أكدت الباحثة ، سارة بروير ، انه يحمي من السرطان ، والجلطات الدموية نتيجة لمساعدته في خفض ضغط الدم .