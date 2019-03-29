أبوالغيط يوضح سبب إطلاق اسم ” القدس ” على قمة السعودية 

علي القحطاني(صدى):

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن سبب إطلاق اسم القدس على قمة السعودية، قائلا: ” إن قمة السعودية التي عقدت في مدينة الظهران العام الماضي أخذت اسم القدس كرسالة واضحة بعدم المساس بها ” ، مشيدا بدور المملكة في دعم قضايا العمل العربي المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأوضح أبو الغيط في كلمته خلال مؤتمر وزراء الخارجية العرب في تونس اليوم الجمعة، أن الجولان المحتل أرض سورية عربية بموجب القانون الدولي، مؤكدًا في الوقت نفسه الرفض العربي للاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان معتبرا أن تقنين الاحتلال عبث بالقانون الدولي والعدالة.

وأشار إلى أن الحلول العسكرية لن تحسم الصراعات وإنما الحلول السياسية، موضحا: ” الشعوب العربية تنظر لقمة تونس بأمل وقلق على ما يجري في عدد من دولنا ” .