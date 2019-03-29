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بالفيديو والصور.. دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتتجاهل حلا وأسرتها

بالفيديو والصور.. دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتتجاهل حلا وأسرتها
مليكة فؤاد(صدى):

احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة، بعيد ميلاد زوجها محمد الترك، ونشرت مجموعة من الفيديوهات تبرز هذا الاحتفال.

وظهرت ” بطمة ” في الفيديو وهي تحمل ابنتهما غزل فيما ينزل هو على السلالم ليفاجأ بما تم تحضيره له، حيث اختارت قالب حلوى على شكل بحر مع قارب صيد وأُضيف إليه مجسم صغير يمثل ” الترك ” وهو يصطاد السمك.

علقت ” دنيا ” على الفيديو الذي نشرته على ” إنستجرام ” قائلة: ” كل عام وأنت بألف خير قلبي، كل عام وأنت الغلا كله ” .

وأضافت: ” كل عام وانت رفيق عمري ودربي، وكل عام وأنت سندي يا أحلى شجرة ببستان حياتي.. وكل عام وأنت حبيب الكل وأبو غزل الجميلة ”

وتابعت: ” أنا وغزل وكل عيلتي ولي يحبونك نقلك الله لا يحرمنا منك يا روح روحي ويعطيك الصحة والابتسامة الدائمة ” .

وقد أثارت هذه المعايدة بعض الجدل بين المتابعين، حيث أظهرت من خلالها تجاهلها لأسرته الأولى أي ” حلا الترك وشقيقيها ” .

ومن جانبها، لم تنشر ” حلا ” على حسابها أي تعليق فيما يتعلق بيوم ميلاد والدها، رغم أنها عبرت عن مشاعر إيجابية تجاهه في الحلقة الأولى من برنامج الواقع الخاص بها.


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