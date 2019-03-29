اتحاد الكرة الإسباني يحمي جماهيره من حر الصيف بتعديل مواعيد المباريات 

نواف السالم(صدى):

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعديل مواعيد المباريات الرسمية في البلاد خلال أشهر الصيف.

وأكد اتحاد الكرة الإسباني على عدم إقامة أي مباراة رسمية في البلاد قبل السابعة ونصف مساء خلال الفترة من 20 مايو وحتى 15 سبتمبر .

وتعد هذه الخطوة من جانب اتحاد الكرة لحماية الجماهير من حرارة الطقس خلال أشهر الصيف.

ويسدل الستار على الدوري الإسباني في 19 مايو وينطلق الموسم الجديد في نهاية أغسطس، لكنه يتوقف سريعاً بسبب تصفيات كأس الأمم الأوروبية التي تستمر حتى 10 سبتمبر، حيث إن درجة الحرارة في إسبانيا تصل إلى 40 درجة مئوية، خاصة في شهري يوليو وأغسطس.