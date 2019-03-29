محققون يكشفون سبب كوارث بوينغ 737 ماكس

واشنطن(صدى):

كشف محققون خلال جلسة استماع رفيعة المستوى في إدارة الملاحة الفيديرالية الأمريكية ، أمس ، عن أسباب وقوع كارثة الطائرة الإثيوبية بوينغ 737 ماكس التي تحطمت متسببة بمقتل 157 شخصا.

وأكد المحققون ، أن استعادة بيانات الصندوق الاسود للطائرة الإثيوبية أشارت إلى أن هناك مؤشرا قويا بأن النظام الآلي نفسه، الذي يطلق عليه اختصارا اسم “أم سي إيه أس”، انطلق بصورة خاطئة في حادثتي الطائرة الإثيوبية وطائرة ” ليون إير ” الإندونيسية، التي تحطمت قبل 5 شهور. وأسفرت حادثتي التحطم للطائرتين الإثيوبية والإندونيسية وهما من نفس الطراز، أي بوينغ 737 ماكس، عن مقتل 347 شخصا.

ويعكف خبراء أمريكيون في السلامة الجوية على تحليل النتائج التي توصل إليها محققون إثيوبيون قبل أيام، حيث يتوقع أن يصدر التقرير الأولي عن الخبراء الإثيوبيين في غضون أيام قليلة، بحسب الصحيفة الأميركية.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، دينيس مويلنبرغ، إن الشركة تدرك أن “ أرواح الناس تعتمد على العمل الذي نؤديه ” وتتخذ إجراءات من أجل “ الضمان التام ” لسلامة الطائرات من الطراز 737 ماكس في أعقاب حادثتي التحطم. وقال مصدر لرويترز، إن المحققين في تحطم الطائرة الإثيوبية توصلوا إلى أوجه تشابه قوية في “ زاوية طيران حيوية ” مع طائرة ليون إير الإندونيسية، فيما يزيد الضغط على بوينغ أكبر صانع للطائرات في العالم.