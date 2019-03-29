اليوم.. قمة ثنائية بين خادم الحرمين والرئيس التونسي في قصر قرطاج
تنعقد اليوم الجمعة قمة ثنائية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس جمهورية تونس البابجي قائد السبسي بقصر قرطاج لدعم العلاقات بين البلدين ومناقشة عدد من القضايا .
وكان خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – قد وصل امس في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة الرئيس التونسي ، على أن يرأس ايضاً وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على مستوى القمة في الدورة العادية الثلاثين .
يشار إلى أن قصر قرطاج شهد أيضاً قبل نحو 6 أشهر لقاء هام بين رئيس تونس وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وأهدى الرئيس التونسي خلاله وسام لسمو الأمير تكليلاً لجهوده في المنطقة العربية .
ومن المعروف أن القصر العريق هو مقر اقامة الرئيس التونسي يحتوي على عدد من البنايات الإدارية والمالية والأمنية ونافورة شهيرة هي ” الألف جرار ” وهو موقع أثري روماني ، وقد مر القصر بعصور تاريخية طويلة وتطورات كبيرة ليصبح بعد ذلك مقر إقامة الرئيس بدلاً من آخرباي .
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