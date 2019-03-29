اليوم.. قمة ثنائية بين خادم الحرمين والرئيس التونسي في قصر قرطاج

تونس(صدى):

تنعقد اليوم الجمعة قمة ثنائية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس جمهورية تونس البابجي قائد السبسي بقصر قرطاج لدعم العلاقات بين البلدين ومناقشة عدد من القضايا .

وكان خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – قد وصل امس في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة الرئيس التونسي ، على أن يرأس ايضاً وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على مستوى القمة في الدورة العادية الثلاثين .

يشار إلى أن قصر قرطاج شهد أيضاً قبل نحو 6 أشهر لقاء هام بين رئيس تونس وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وأهدى الرئيس التونسي خلاله وسام لسمو الأمير تكليلاً لجهوده في المنطقة العربية .

ومن المعروف أن القصر العريق هو مقر اقامة الرئيس التونسي يحتوي على عدد من البنايات الإدارية والمالية والأمنية ونافورة شهيرة هي ” الألف جرار ” وهو موقع أثري روماني ، وقد مر القصر بعصور تاريخية طويلة وتطورات كبيرة ليصبح بعد ذلك مقر إقامة الرئيس بدلاً من آخرباي .