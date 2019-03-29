بالصور.. محادثات لإندماج نيسان في شركة موحّدة مع جيب ودودج

طوكيو(صدى):

كشف خبراء في مجال السيارات ، أنه ترغب رينو في بدء محادثات اندماج كامل مع نيسان خلال العام القادم، مستهدفة إنشاء واحدة من أكبر الشركات الموحدة في العالم لتنافس مجموعة فولكس فاجن وتويوتا.

في حالة اندماج رينو ونيسان، الخطوة القادمة غالباً ستكون إجراء محادثات استحواذ على فيات كرايسلر مالكة جيب ودودج ورام وفيات وكرايسلر وفيراري، والتي تم مناقشتها في الماضي تحت إدارة كارلوس غصن، قبل تعثر محاولاته آنذاك بفعل تدخل الحكومة الفرنسية.

والآن تبحث فيات كرايسلر عن شراكة او اندماج، ما يجعلها فرصة سانحة، ويُذكر أن رئيس مجلس الإدارة جون إلكان أجرى محادثات مع منافسين حول هذا الأمر، منهم مجموعة بيجو ستروين.

الاستحواذ على فيات كرايسلر ستكون خطوة ضخمة لأي صانعة سيارات، ورينو ستواجه عقبات إضافية لكون الحكومة الفرنسية أكبر مساهم فيها، وقد ترفض الحكومة خفض حصتها وتحكمها بسبب دخول شركات أخرى.

ويُذكر أن تحالف رينو نيسان الحالي لم يصل أبدأ لدرجة الاندماج الكامل، ولكن رغم ذلك حقق نجاحاً كبيراً من الناحية المادية، مع استمرار ثقة المستثمرين فيه رغم فضيحة الرئيس السابق كارلوس غصن والقبض عليه بتهمة التهرب الضريبي.

وتبلغ القيمة السوقية لرينو حالياً 18 مليار دولار، بينما قيمة نيسان تقف عند 35 مليار دولار حالياً، وفي المقابل قيمة فيات كرايسلر تتراوح حول 23 مليار دولار.