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  3. حسن الصبحان : اتوقع خروج جماهير النصر الدقيقة 83 مبروك للهلال

حسن الصبحان : اتوقع خروج جماهير النصر الدقيقة 83 مبروك للهلال




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 52 دقيقة

اش كلام هذا انت نفر مافي كويس النصر سوف ينتصر ٢ ل١

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 39 دقيقة

ماشاء الله عليك
خلفيتك كبيره حافظ عليها

[ عدد التعليقات: 382 ] نشر منذ 23 دقيقة

جمهور النصر يعلم أن الهلال سوف يستخدم كل الوسائل عشان جمهوره ما يصيح ويا حسن من أهم الوسائل اللي راح تشوفها اليوم استخدام المنشطات ولو مرصصو اليوم راح ينهزمون هزيمه تاريخيه جمهور النصر يعلم ان فريقه بطل الدوري وهذي المباراة بالنسبه له تحصيل حاصل

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