نشر : منذ 1 ساعة 1٬146 3 فيديوهات متنوعة حسن الصبحان : اتوقع خروج جماهير النصر الدقيقة 83 مبروك للهلال
كومار[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 52 دقيقة
اش كلام هذا انت نفر مافي كويس النصر سوف ينتصر ٢ ل١
جلال الربيعة[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 39 دقيقة
ماشاء الله عليك
خلفيتك كبيره حافظ عليها
ماوكلي[ عدد التعليقات: 382 ] نشر منذ 23 دقيقة
جمهور النصر يعلم أن الهلال سوف يستخدم كل الوسائل عشان جمهوره ما يصيح ويا حسن من أهم الوسائل اللي راح تشوفها اليوم استخدام المنشطات ولو مرصصو اليوم راح ينهزمون هزيمه تاريخيه جمهور النصر يعلم ان فريقه بطل الدوري وهذي المباراة بالنسبه له تحصيل حاصل