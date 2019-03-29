كاهيل يعلن اعتزال اللعب دوليا مع منتخب أستراليا 

ماجد محمد(صدى):

اعتزل تيم كاهيل، قائد منتخب أستراليا السابق، لعب كرة القدم في سن 39 عامًا للتركيز في مسيرته سواء بالإعلام أو التدريب.

وحول استمراره في اللعب على مستوى الأندية: “لا. أصبحت كبيرًا في السن الآن”، مبينا:“كنت أود الاستمرار في اللعب لكنني مهتم بالعمل بالتلفزيون وسأبدأ إجراءات الحصول على رخصة مزاولة التدريب، كما سأقضي وقتًا جيدًا مع عائلتي والاسترخاء قليلا”.

وتابع: “أنا شخص يكن الكثير من الاحترام لهذه الرياضة واتطلع لتعلم المزيد من الأمور ومجال التدريب سيفتح لي آفاقا جديدة”.

وقال كاهيل الذي خاض أكثر من 500 مباراة على مستوى الأندية خلال مسيرة امتدت 21 عاما: “كان من المذهل اللعب في 4 قارات كبرى. خضت مسيرة عظيمة وأشعر بالامتنان حقًا”.

وأنهى أسطورة أستراليا، الذي قضى 15 عاما في إنجلترا مع ناديي ميلوول وإيفرتون، مشواره الدولي بعد كأس العالم الأخيرة في روسيا كأفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده برصيد 50 هدفًا.