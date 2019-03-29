حقيقة مفاوضات الهلال والنصر لضم ليما 

طلال الغامدي(صدى):

كشف محمد العامري المدير التنفيذي بنادي الوصل الإماراتي عن التقارير التي ربطت بدخول ناديا الهلال والنصر في مفاوضات لضم اللاعب البرازيلي فابيو ليما الصيف الماضي.

وأوضح العامري أن العرض الرسمي الوحيد الذي وصل نادي الوصل من أجل ليما عن طريق نادي النصر وكان على سبيل الإعارة.

ولفت العامري إلى أن مفاوضات الهلال لضم اللاعب لم تصل إلى صفة الرسمية وكان مجرد استطلاع رأي شفهي فقط.

وكانت إدارة الوصل تمسكت باللاعب ورفضت فكرة التفريط في خدماته لكنه يبقى هدف هام للعديد من الأندية.