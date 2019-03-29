ارتفاع كبير في طلبات الهجرة إلى نيوزيلندا بعد مجزرة المسجدين 

ويلينغتون(صدى):

ارتفعت نسبة المهتمين بالعيش والعمل في البلاد، خلال العشرة أيام التي أعقبت الهجمات الإرهابية في نيوزيلندا، مقارنة بالأيام العشرة قبل الحادثة.

وسلطت الأضواء نحو نيوزيلندا مؤخرا عقب المجزرة التي استهدفت مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، منتصف الشهر الجاري، ونتجت عن سقوط 50 قتيلا، إلا أن الاستجابة الرسمية للحادثة كان لها تأثير غير متوقع.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الدائرة تلقت نحو 6457 طلبا للهجرة بعد الهجوم على المسجدين، في حين كان هذا الرقم في الأيام العشرة التي سبقت العملية لا يتجاوز 4844.

وكانت أكبر زيادة في تعداد الطلبات من الولايات المتحدة الأميركية ثم بريطانيا، وبعدها جنوب أفريقيا، كما ارتفعت الطلبات من الدول الإسلامية عقب الهجوم، وحلت باكستان في الصدارة بـ333 طلبا، وبعدها ماليزيا بـ165.