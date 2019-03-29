بالفيديو.. ” نجوى كرم ” تكشف حقيقة زواجها من ” المهندس ” سراً

أميرة خالد(صدى):

تسبب فيديو جديد للمطربة اللبنانية نجوى كرم مع المطرب العراقي ماجد المهندس خلال حفلهما المقام بالمملكة امس الخميس ، في جدل كبير بين جمهورهما على مواقع التواصل الإجتماعي ، إذ كال الفنانيًن المديح لبعضهما فيما نفيا بين الكلمات شائعة زواجهما .

وظهرت ” نجوى” بثيابها الأنيقة وهي تحادث ” المهندس ” وتتبادل القبلات معه ،وقالت : الدنيا وجوه وعتاب. أنا بتفاءل بإسمو بتفاءل بفنو… ونعم التعامل ونعم العلاقات الرائعة… يا حبيبي، شوفوا هل إنسان الخلوق،… حياة قلبي ، ليردً عليها المهندس أنها ” من يومها عملاقة ” .

ثم اردفت ” نجوى ” قائلة : نحنا منتعملق بأخلاقنا، في كتار بيملكوا صوت حلو بس مش كتار بيقدروا يتآلفوا بالأخلاق وبالفن وبالقيم وبالرقي .

واستطردت : أنا بكبر بخيي. اتهمونا عملوا علينا إشاعة ما بتجوز علينا… نحنا أحبا .

وحقق الفيديو العديد من المشاهدات على تطبيق ” انستجرام ” ، خاصةً وأن المتابعون رأو ا أن ” نجوى ” تعمدت نشره للرد على شائعة زواجها سراً من ” المهندس ” قبل سنوات .