الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة

الباحة(صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب نشاط في الرياح السطحية، على منطقة الباحة.

وشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمخواة وقلوة والمندق والأجزاء المجاورة، تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً .

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني هنا، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للإطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .