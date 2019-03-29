شاكيرا تدافع عن نفسها أمام المحكمة بعد اتهامها بالسرقة 

بوجوتا(صدى):

دافعت الكولومبية شاكيرا أمام محكمة تجارية في مدريد عن نفسها، بعد اتهامها ومواطنها كارلوس بسرقة أغنية «لا بيسيكليتا» من عمل سابق لمغن كوبي.

وصرخت شاكيرا بصوت عالي، قائلة: «لم أسمع في حياتي ليفام يغني هذه الأغنية» ، كما نفى كارلوس معرفته أصلا بهذا المغني.

وفاجأ «ليفام» الجميع بأنه حصد جائزة «غرامي لاتينو» عام 2016 بالأغنية ذاتها، التي تعد نسخة جزئية من أغنية سابقة له أيضا صدرت عام 1997.

ولفت ليفام: كأنهم خطفوا أحد أولادي.. لقد سُرقت، وطلب من القاضي الاعتراف بحقوق المؤلف لما يعتبره سرقة فنية.