اجتماع برئاسة المملكة لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الظهران

تونس(صدى):

عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والإلتزامات التابعة للقمة العربية، اجتماعا لها اليوم، على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك فى مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية.

وتضم الهيئة فى عضويتها بالإضافة إلى المملكة كل من الأردن،وتونس، والسودان،والصومال، والعراق، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وخصص الاجتماع لاعتماد التقرير السنوى الذى أعدته الهيئة على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، والمتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات قمة الظهران التى عقدت بالمملكة العربية السعودية فى أبريل ٢٠١٨.

ويتضمن التقرير متابعة تنفيذ الدول العربية لقرارات القمة كل قرار على حدا، ومدى التزام الدول بالتنفيذ والعراقيل التى اعترضت تنفيذ بعض القرارات من قبل بعض الدول.

وتعد هذه الهيئة هى الآلية الرسمية لمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية.