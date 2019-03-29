” الموت” يمنع ” أمير كرارة ” من تصوير مسلسل رمضان

القاهرة(صدى):

قام الفنان المصري امير كرارة بوقف تصوير مسلسله الجديد ” كلبش 3 ” والمقرر عرضه في رمضان ، بسبب وفاة ” حماته ” إذ أبدى لها مشاعر الحزن والإعتزاز على صفحتيه بـ ” فيسبوك ” و ” إنستجرام ” .

وقال كرارة : البقاء لله. توفت إلى رحمة الله المغفور لها بإذن الله حماتي بدور مصطفى ” ناهد ” والدة أحمد وهند صلاح حسني ، العزاء الخميس 28-3 في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس… نسألكم الدعاء… لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم… إنا لله وإنا إليه راجعون .

وحرص جمهور الفنان من المتابعين على تقديم واجب العزاء ، كما قام عدد كبير من النجوم بمواساته منهم محمد عادل إمام ، هند صبري ، وكندة علوش ، وياسر جلال ، ومي سليم ، ومي كساب ” .

كما قام الفنان احمد صلاح حسنى وهو شقيق زوجة ” كرارة ” بوقف مسلسل ” حكايتي ” الذي يشاركه فيه ” ياسمين صبري ” لوفاة والدته وتلقى التعازي من عدد كبيرمن الفنانين منهم ايمان العاصي ورانيا يوسف .