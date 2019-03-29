من أجل إثارة الغيرة.. ” كاذبة ” تتهم 15 رجلا باغتصابها
تواجه امرأة بريطانية عقوبة السجن 10 سنوات بعض رفض الإستئناف على الحكم بتهمة الكذب وتلفق قضايا اعتداء جنسي عليها ضد 15 رجل منهم رجل تم سجنه ظلم لمدة 7 سنوات بينما حصلت هي على تعويض بقيمة 14300 دولار .
ووفقاً لصحيفة ذا صن البريطانية فإن ” جيما بيل ” البالغة من العمر 27 عام دفعت الشرطة البريطانية للتحقيق طيلة 6400 ساعة في سلسلة مزاعم اغتصاب ، تكلفت ضرائب قيمتها 327 الف دولار ، كما بلغت تكلفة المحاكمات اكثر من 144 الف دولار .
واكد قاضي محكمة أولد بايلي أن ” بيل” ” كاذبة متسلسلة ” قامت بتلفق قضايا وحوادث ذات طابع جنسي من اجل دفع صدسقتها الحميمة للشعور بالغيرة .
وفي عام 2013 اتهمت بيل 6 رجال بإغتصابها ، كما زعمت ان اجنبيين اغتصباها خرج منزلها ، وبعدها بشهرين اتهمت عصابة اخرى من 4 رجال بغتصابها ايضاً في منطقة فيلثام ، وغيرها من الإتهامات التي اتضح كذبها جميعاً .
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀[ عدد التعليقات: 4104 ] نشر منذ 13 دقيقة
هههههههه
من وين تجيها هذي