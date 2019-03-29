من أجل إثارة الغيرة.. ” كاذبة ” تتهم 15 رجلا باغتصابها

لندن (صدى):

تواجه امرأة بريطانية عقوبة السجن 10 سنوات بعض رفض الإستئناف على الحكم بتهمة الكذب وتلفق قضايا اعتداء جنسي عليها ضد 15 رجل منهم رجل تم سجنه ظلم لمدة 7 سنوات بينما حصلت هي على تعويض بقيمة 14300 دولار .

ووفقاً لصحيفة ذا صن البريطانية فإن ” جيما بيل ” البالغة من العمر 27 عام دفعت الشرطة البريطانية للتحقيق طيلة 6400 ساعة في سلسلة مزاعم اغتصاب ، تكلفت ضرائب قيمتها 327 الف دولار ، كما بلغت تكلفة المحاكمات اكثر من 144 الف دولار .

واكد قاضي محكمة أولد بايلي أن ” بيل” ” كاذبة متسلسلة ” قامت بتلفق قضايا وحوادث ذات طابع جنسي من اجل دفع صدسقتها الحميمة للشعور بالغيرة .

وفي عام 2013 اتهمت بيل 6 رجال بإغتصابها ، كما زعمت ان اجنبيين اغتصباها خرج منزلها ، وبعدها بشهرين اتهمت عصابة اخرى من 4 رجال بغتصابها ايضاً في منطقة فيلثام ، وغيرها من الإتهامات التي اتضح كذبها جميعاً .