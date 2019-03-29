أسرار انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب.. ” كان يضربها ورفض الإنجاب منها “

القاهرة(صدى):

تسبب خبر انفصال احمد سعد عن الفنانة سمية الخشاب في صدمة كبيرة بين الجمهور والوسط الفني ، إذ تم بعد قصة حب ذاع صيتها والتنازع فيها مع زوجته الأولى ريم البارودي على مدى عام ونصف من الزواج .

وكشفت مصادر مقربة من الفنانيًن سر انفصالهما مؤكداً انه تم منذ فبراير الماضي تأزمت علاقتهما حيث بدأت المشاكل تتسلل بعد رفض الفنان احمد سعد الإنجاب من سمية الخشاب ذات الـ “52” عاماً ، بينما كانت تحلم أن تكون أما ذات يوم .

وتابع أن ” ما زاد الطين بله ” أن سعد كان يضرب سمية أكثر من مرة ويعنفها حتى أنها قامت بعمل كليب ” بتستقوى ” حكايةً عن تلك المواقف لكن سعد استاء من تصرفها وزاد في معاملته السيئة .

وأضاف المصدر أن سمية كانت تريد الإنفصال منذ فترة طويلة لكنها خشت ” الشماتة ” خاصة من زوجته الأولى ” ريم البارودي ” والتي لم تفوت فرصة هي الأخرى ونشرت على حسابها بقيسبوك قب خبر النفصال جملة ” يمهل ولا يهمل ” .

وكان أحمد سعد قد أعلن خبر انفصاله عن ” الخشاب ” فجر امس الخميس قائلاً : أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب …، أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمني ربنا يقدرني علي الحب والعطاء لأغلي حاجة عندي ….، أولادي .

بينما قالت سمية أنها لم تُطلق وإنما أقامت دعوى خلع وأنها لم تكن تريد الإفصاح عن الإنفصال منذ فترة تحسباً لتعرض سعد لوعكة صحية .

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