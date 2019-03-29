بعد إفراجها عن 3 موقوفين.. المحكمة الجزائية تدرس طلب آخريات للإفراج عنهن مؤقتا

عادل الحربي(صدى):

أعلنت المحكمة الجزائية بالرياض الإفراج مؤقتاً عن ثلاثة من الموقفين المشار لهم في بيان النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ استناداً للمادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بعد أن تقدموا بطلب الإفراج المؤقت للمحكمة، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” المحكمة الجزائية بالرياض تفرج مؤقتاً عن ثلاثة من الموقفين ” .

وفي هذا السياق، كشفت مصادر أن المحكمة تدرس طلب موقوفات آخريات للإفراج عنهن مؤقتًا، حيث أوضح محامون واستشاريون قانونيون أن إصدار أمر الإفراج المؤقت جاء بعد أن عبرت القضية على الإجراءات القانونية، مشيرين إلى أن الكلمة الفصل للقضاء السعودي.

كما ذكر محامون أن الفقرة الأولى من المادة الـ 86 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، نصت على أنه إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف – استناداً إلى المادة 123 من النظام – فتصدر قرارا بذلك.

حيث أشاروا إلى أن الفقرة السادسة من المادة، تٌشير إلى أنه لا يترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج عن المتهم؛ وقف تنفيذه، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

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