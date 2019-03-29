براتب 66 ألف دولار.. شركة تبحث عن متذوق طعام

لندن (صدى):

طلبت شركة بريطانية مدير لتذوّق الأطعمة للعمل، ومهمّة هذا الموظف تقضي بالسفر حول العالم لتذوّق أطعمة جديدة، وإرسال تقرير مفصّل عن كلّ نوع طعام للشركة.

وعن تفاصيل هذا العمل، تدفع الشركة حوالي 66 ألف دولار كراتب لهذا الموظف، كما تتكفل بمصاريف كلّ ” السفرات، مكان الإقامة، مصاريف الطعام ” .

ويعمل الموظف 35 ساعة في الأسبوع؛ وذلك لاكتشاف مكونات جديدة ووصفات كي تدمجها الشركة في منتجاتها، حيث سيُمضي الموظف وقتاً في بلدان كثيرة.

وخدمة ” Vibrant Vegan Co ” هي خدمة اشتراكات نباتية جديدة تعمل مع مؤسسة War Child الخيرية للأطفال، والهدف منها إنهاء جوع الأطفال في مناطق الحروب بجميع أنحاء العالم.