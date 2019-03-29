التحقيق في وفاة طفل بمستشفى حكومي.. ” توفي أخيه بها قبل 7 سنوات “
تحقق الجهات المعنية في اتهام احد المواطنين للفريق الطبي لمستشفى الملك عبد الله بإرتكاب خطأ طبي أدى إلى وفاة ابنه أثناء توليد زوجته .
وتفصيلاً فقد أفاد المواطن ” مبارك عايض القحطاني ” أنه أبلغ الفريق الطبي بتوليد زوجته قيصرياً بناءً على نصيحة الطبيبة المعالجة التي أكدت أن حجم الجنين كبير وأن الولادة القيصيرية هي الأفضل للأم ، غير أن الفريق طبي أصر على توليدها طبيعياً .
وتابع أن عملية الولادة استمرت 3 ساعات وخرج بعدها الطفل متوفي ، متهماً الأطباء بالتعامل بعنف مع الجنين والإصرار الخاطئ على الولادة الطبيعية ، مشيراً إلى انه طلب من إدارة المستشفى معرفة اسم الطبيب لكنها رفضت .
وأكد المواطن انه تقدم بشكوى رسمية للتحقيق في الواقعة ومنع الأطباء من السفر لحين انكشاف الحقائق ، كاشفاً أنه سيق وفقد طفل آخر في ذات المستشفى قبل 7 سنوات .
من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم صحة بيشة ” على آل بخيتان ” أن اللجنة الطبية الشرعية بدأت في التحقيق في الواقعة وسينال المخطئون عقابهم حال ثبوت ذلك.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 1960 ] نشر منذ 29 دقيقة
استغفر الله العظيم