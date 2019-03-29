109 آلاف قضية إنهاء نكاح خلال 18 شهرا بعدة مناطق في المملكة

نايف السالم(صدى):

استقبلت محاكم الأحوال الشخصية 109407 قضايا فرقة وإنهاء نكاح خلال 18 شهرا، حيث تصدرت منطقة مكة ثم الرياض، في حين سجلت الحدود الشمالية والجوف النسبة الأقل.

وسجلت محاكم منطقة مكة المكرمة 32159 قضية، والرياض 24930، والشرقية 13505 قضايا، في حين استقبلت محاكم الحدود الشمالية 1587 قضية، والجوف 2195، ونجران 2667 قضية.

ومن جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي أن قضايا إنهاء النكاح والفرقة تختلف عن قضايا فسخ النكاح، حيث يعني الأخير تقدم الزوجة بدعوى لمحكمة الأحوال الشخصية تطالب بفسخ نكاحها عن زوجها وذلك في حالة رفض الزوج الطلاق ولديه نية بإلحاق الضرر بها.

بينما قضايا إنهاء النكاح والفرقة فيقصد بها أن يكون الزوجان لديهما القبول والرضا في الانفصال وإنهاء العلاقة الزوجية، فيقوم الزوج بإحضار شاهدين والتوجه لدوائر الإنهائية في محكمة الأحوال الشخصية من أجل إجراء الطلاق وإنهاء ذلك فيتم الطلاق وإصدار الصك على الفور.