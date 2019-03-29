عدو يستهدف ” الحوامل ” أثناء العمل ليلاً

كوبنهاجن(صدى):

كشفت دراسة دنماركية حديثة عن مخاطر جمة تواجة الحوامل اللواتي يعملن ليلاً ، قد تصل إلى الإجهاض بنسبة تتخطى 32% .

وأكدت الدراسة التي شملت 20 ألف امرأة أن مجرد التعرّض الكثيف للإضاءة خلال الليل يُؤثّر سلباً على الساعة البيولوجية للجسم ويُؤدي إلى انخفاض معدلات هرمون الميلاتونين الذي يقوم بنفس دور هرمون النوم في الدماغ ، ويؤثر على وظيفة المشيمة ودورها في الحمل وتأمينه .

وقامت الدراسة التي جاءت تحت عنوان ” تداعيات على ساعات عمل النساء خلال فترة الحمل ” ، بدراسة ساعات عمل أكثر من 22744 امرأة حامل في خمس مناطق مختلفة على مدى6 سنوات .

وأكدت الدراسة أنّ 50% منهن عملن في دوام ليلي خلال حملهن وأنّ 2000 امرأة منهن عانين من إجهاض قصري .