معلومات حول مواجهات الهلال والنصر

نواف السالم(صدى):

تستكمل مباريات الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الجمعة عدد من المواجهات حيث يلتقي النصر صاحب المركز الثاني بـ 55 نقطة مع الهلال المتصدر بـ 57 نقطة.

يدخل فريق النصر مباراة اليوم بالانتصارات المتتالية التي حققها في الجولات الماضية ، في مواجهة سيطرة الهلال علي كافة الأرقام التي تأتي في صالحه سواء كان ذلك تاريخياً أو منذ انطلاق دوري المحترفين.

فيما يدخل الهلال الذي تعثر في أخر جولتين بالبطولة بالتعادل على خمسة أرقام قد تشير إلي قدرته على الفوز على النصر ومواصلة صدارة الدوري.

يتسلح الهلال بتحقيق أكبر عدد من الانتصارات في دوري المحترفين، من 21 مباراة فاز الهلال في 11 مباراة مقابل 5 فقط للنصر، و5 تعادلات جمعت الفريقين، في عهد الاحتراف وهو ما يؤكد أفضلية الزعيم السعودي.

بالعودة لتاريخ المواجهات، اقيم ديربي الهلال والنصر في شهر مارس خلال عهد الاحتراف مرتين وكانتا في صالح فريق الهلال السعودي حيث كانت الأولي في موسم 2011-2012 ونجح الهلال من تحقيق الفوز بهدف دون مقابل، كما فاز الهلال في المباراة الثانية موسم 2015-2016, بهدفين دون مقابل، أي أن النصر لم ينجح أيضا في إحراز أي هدف.

يأتي أكبر فوز في تاريخ اللقائين بدوري المحترفين كان في صالح فريق الهلال بنتيجة 5-1 وكان موسم 2016-2017، بينما كان أكبر فوز حققه النصر هو2-1، وتاريخياً تقابل الهلال مع النصر في 152 مباراة في تاريخ مواجهتهم بالدوري نجح الهلال في تحقيق الفوز بـ 60 مباراة مقابل 49 انتصار للنصر، و43 تعادل جمع الفريقين في تاريخ لقائتهما معاً.