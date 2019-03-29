” الحصيني ” يكشف تفاصيل الحالة المطرية والتقلبات الجوية غداً

علي القحطاني(صدى):

حذر خبير الطقس والمناخ الباحث عبد العزيز الحصيني من تقلبات جوية وهطول امطار على مناطق المملكة غذاً السبت .

وتوقع الحصيني أن تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة يرافقها ارتفاع ثم انخفاض في درجات الحرارة .

وقال في تغريدة له على ” تويتر ” أن الحالة المذكورة على اجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والشمالية والجوف ثم القصيم فالرياض فالشرقية وعسير وجازان ونجران ودول الخليج من” 3 ” ” 5 ” درجة مئوية مع رياح نشطة وغبار.