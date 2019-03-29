شؤون الحرمين تحدد مواعيد خاصة للنساء لزيارة الروضة الشريفة 

نايف السالم(صدى):

أعلنت وكالة رئاسة الحرمين الشريفين لشؤون المسجد النبوي عن تمديد فترة زيارة النساء للروضة الشريفة، إلى نهاية شهر رجب الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أنها بعد أن لمست نجاح تجربة الخمسة أيام لزيارة النساء للروضة الشريفة التي انتهت أمس الخميس، واستحسان الغالبية من الزائرات للتجربة، الأمر الذي جعلها تقرر تمديدها إلى نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن الرئاسة بدأت في 17 رجب الجاري فترة تجربة لزيارة النساء للروضة الشريفة ولمدة 5 أيام، وذلك لتيسير الصلاة للنساء في الروضة الشريفة، وحددت فترتين لزيارة النساء للروضة خلال اليوم.