” نجم ” تعلن عن رصد 13 ألف قضية احتيال في قطاع التأمين
صرح الدكتور محمد السليمان، الرئيس التنفيذي لشركة ” نجم ” ، برصد 13 ألف قضية احتيال بقيمة 100 مليون ريال منذ بداية عام 2018 حتى الربع الأول من 2019.
وعن هذه القضايا، أوضح ” السليمان ” أن عددًا منها مثبتة وأخرى مشتبه فيها، مبينًا أن قضايا الاحتيال تعد أحد أهم مخاطر قطاع التأمين.
حيث أشار إلى أن حماية القطاع التأميني من الاحتيال سيسهم في توفير مبالغ ضخمة لهذا القطاع، الذي تعد هوامشه الربحية محدودة.
وذكر ” السيلمان ” أنه يتم تطبيق نظام الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه خلال عامين ستكون منظومة مكافحة الاحتيال مكتملة لدى الشركة.
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 791 ] نشر منذ 34 دقيقة
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