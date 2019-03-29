أم تلتقط صورا لنفسها أثناء خضوعها لعملية الولادة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

التقطت ميجان ماتيوزو، مصورة لحفلات الزفاف، صورًا لها أثناء خضوعها لعملية توليد.

حيث قامت بوضع الكاميرا على بطنها ووثقت اللحظات الأولى من حياة طفلها الثاني، مشيرة إلى إنها فعلت ذلك كي لا تنسى تلك اللحظات المهمة يومًا.

كما ذكرت أنها أرادت التقاط الصور انطلاقاً من منطقة بطنها، مبينى أنها تلقت الدعم والتشجيع من زوجها ” راين ” الذي حضر عملية الولادة.

وأضافت ” الأم ” : ” قمت بذلك أثناء ولادة نساء أخريات، فلمَ لا أفعله لنفسي؟ ” .