مصرع قيادي حوثي بارز في مديرية عبس اليمنية

فهمي محمد(صدى):

كشف الجيش اليمني، أمس الخميس، عن مقتل القيادي الميداني البارز في ميليشيا الحوثي الإيرانية، أبو الحسن المؤيد مع عدد من مرافقيه، في المواجهات الدائرة بمديرية عبس في محافظة حجة.

وفي السياق نفسه، شن الجيش اليمني، في وقت مبكر الخميس، عملية عسكرية لتحرير أولى مناطق مديرية عبس المحاذية لمديرية حيران في محافظة حجة.

وتمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير مساحات واسعة، وأبرزها: قرى بني كديش وبني الأكوع والخادمة وذلك في إطار عملية عسكرية واسعة لتحرير مديرية عبس غربي محافظة حجة.

ونجحت المعارك في إلحاق خسائر بشرية ومادية كبيرة بصفوف ميليشيات الحوثي، فيما استعاد الجيش اليمني كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، خلفتها عناصر الميليشيات قبل أن تلوذ بالفرار.