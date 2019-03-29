أبرز أهداف المطار الجاف المرتقب إنشائه في مكة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الجمعة، أن الجهات المعنية تناقش مقترحاً بإنشاء مطار جاف في مكة المكرمة؛ حيث سيتم طرح المشروع للاستثمار بعد الموافقة عليه بشكل نهائي.

ويعمل المطار على استقبال حقائب وأغراض الحجاج والمعتمرين والمواطنين، وبعد ذلك فرزها وشحنها إلى المطارات الداخلية والدولية؛ فيما جرى تحديد أرض وسط مكة لتنفيذ المشروع عليها.

وفي السياق نفسه، أوضحت المصادر، أن الهدف من المشروع هو تسهيل حركة تنقل الحجاج والمعتمرين أثناء دخولهم وخروجهم من المطار، وكذلك تخفيف التكدس والقضاء على ظاهرة الافتراش في المطارات.