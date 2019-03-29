بمساعدة زوجها.. سيدة تذبح عشيقها بعد تهديده لها بفيديوهات جنسية
ذبحت ربة منزل في مصر عشيقها بمساعدة زوجها بعد أن هددها الأول بفيديوهات جنسية لهما؛ حيث تربطه علاقة آثمة بها منذ فترة طويلة.
وأقدم القتيل على تصوير مقاطع جنسية للسيدة أثناء معاشرتها؛ ليقوم بعد ذلك بابتزازها بمقاطع الفيديو، بعدما قررت إنهاء علاقتها به، إلا أنها استعانت بزوجها وآخر واستدرجته وقاموا بقتله.
وبعدها، حررت زوجة المجني عليه محضرًا بتغيب زوجها منذ عدة أيام، وتم فحص علاقات القتيل؛ ليتضح أنه على علاقة غير شرعية باحدى السيدات تم تحديدها وعثر على الجثة داخل احدى الشقق السكنية؛ ليتبين وجود آثار ذبح بالرقبة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24585 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل الاهبل والزوج الديوث يشاركها وهو يعلم خيانتها له
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 1944 ] نشر منذ 56 دقيقة
اعوذ بالله منهم ومن افعالهم لاخوف نت الله وخلقه ولاغيره ولاكرامه الله لايبلانا
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 1944 ] نشر منذ 51 دقيقة
لا خوف من الله