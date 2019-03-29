بمساعدة زوجها.. سيدة تذبح عشيقها بعد تهديده لها بفيديوهات جنسية

القاهرة(صدى):

ذبحت ربة منزل في مصر عشيقها بمساعدة زوجها بعد أن هددها الأول بفيديوهات جنسية لهما؛ حيث تربطه علاقة آثمة بها منذ فترة طويلة.

وأقدم القتيل على تصوير مقاطع جنسية للسيدة أثناء معاشرتها؛ ليقوم بعد ذلك بابتزازها بمقاطع الفيديو، بعدما قررت إنهاء علاقتها به، إلا أنها استعانت بزوجها وآخر واستدرجته وقاموا بقتله.

وبعدها، حررت زوجة المجني عليه محضرًا بتغيب زوجها منذ عدة أيام، وتم فحص علاقات القتيل؛ ليتضح أنه على علاقة غير شرعية باحدى السيدات تم تحديدها وعثر على الجثة داخل احدى الشقق السكنية؛ ليتبين وجود آثار ذبح بالرقبة.