بعد خلعها الحجاب.. سهير رمزي لـ منتقديها: سيبوني في حالي

القاهرة(صدى):

تعرضت الفنانة المصرية سهير رمزي، لهجوم شديد عقب إعلانها عن خلعها للحجاب بشكل نهائي؛ حيث قالت إنها لم تجلس مع الشيخ محمد متولي الشعراوي إلا بعد ارتدائها الحجاب بفترة طويلة، وكانت ترغب من غطاء الرأس التقرب من الله والتعرف على دينها والقراَن والالتزام في الصلاة.

وأوضحت سهير رمزي، خلال حوارها في برنامج ” تحت السيطرة ” ، على قناة ” النهار ” المصرية أن خلع الحجاب في هذا التوقيت قرار شخصي، متابعة: ” دي مرحلة تانية في حياتي واللي عاجبه عليها عاجبه واللي مش عاجبه أنا بتعامل مع ربي ” .

وأضافت: ” إحنا خلاص كبرنا وخلاص القصة مش الشعر وبشوف منقبات وعاملة ميك آب غير طبيعي، ومحجبات يرتدين ملابس مثيرة وغير لائقة، وبقول للي بيهاجموني سيبوني في حالي ” .