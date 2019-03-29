بالصور.. إغلاق مسجد لندن المركزي بعد جريمة طعن

لندن(صدى):

وقعت عملية طعن أمام البوابة الرئيسية لمسجد لندن المركزي الكبير، أمس الخميس، والتي أدت إلى وفاة شخص واحد وسط حالة من الرعب تحسباً لأن تكون عملية إرهابية تستهدف المسلمين؛ فيما أغلقت الشرطة المسجد مما منع إقامة صلاة العشاء به.

وكانت الواقعة في الفترة بين صلاتي المغرب والعشاء، فيما قالت مصادر أن الحادث لا علاقة له بالمسجد وأن المسجد لم يتعرض للهجوم مطلقاً، ونفت فرضية أن يكون هجوماً على غرار العملية التي استهدفت مصلين في مسجد بإحدى مدن نيوزيلندا قبل أسبوعين، بحسب ” العربية. نت ” .

وفي السياق نفسه، أشارت إلى أن الشرطة اضطرت لإغلاق المسجد وفرض طوق حوله بعد فرار شخصين نفذا هجوما على شخص بالقرب من المسجد، ثم وردت معلومات تفيد بأن المشتبه بارتكابهما الجريمة قد اختبأ داخل المسجد.