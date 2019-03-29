” العمل ” تنهي معاناة عاملة منزلية مع كفيلها في تبوك

محمود البلوي(صدى):

ساعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بمركز إيواء العاملات المنزليات بتبوك ولجنة العمالة المنزلية، عاملة من دولة آسيوية، في الحصول على مستحقاتها المتأخرة من صاحب العمل.

وقالت العاملة المنزلية المتضررة، أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة بسرعة، بعدما قدمت شكوى عدم حصولها على رواتبها والتي بلغت 12 ألف ريال، حيث انتهت الإجراءات بتسليمها الرواتب المتأخرة كافة.

ومن جانبه، أوضح مدير فرع الوزارة بتبوك الدكتور محمد الحربي، أن الوزارة لن تتهاون في استرداد مستحقات العاملات المنزليات، مشيراً إلى أن الكفيل إذا لم يلتزم بدفع راتب العاملة، فإن الوزارة ستفعل المطلوب منها حتى تسترد العاملة حقوقها.