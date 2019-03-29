بعد انتقادها بسبب الكبسة.. لجين عمران: لو انتقدنا أنفسنا لأصبحنا أفضل

أميرة خالد(صدى):

تعرضت الإعلامية لجين عمران، لهجوم عنيف وانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فيديو سابق وهي تتناول الكبسة بيدها مع أختها أسيل.

ومن جانبها، ردت ” لجين ” عبر حسابها الرسمي في موقع ” انستجرام ” قائلةً: ” لو انتقدنا أنفسنا أكثر مما ننتقد الآخرين لأصبحنا أفضل ” .

وظهرت لجين عمران، في فيديو مع أختها أسيل عمران وهما تأكلان الكبسة، حيث علقت: ” ولا أحلى من كده، بلا حضارة بلا بطيخ.. حلاوة الأكل كده، باليد من البلاستيك علطول، خلوا الصحن ينفعكوا، لا أحد يكلمني ” .

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