بعد انتقادها بسبب الكبسة.. لجين عمران: لو انتقدنا أنفسنا لأصبحنا أفضل
تعرضت الإعلامية لجين عمران، لهجوم عنيف وانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فيديو سابق وهي تتناول الكبسة بيدها مع أختها أسيل.
ومن جانبها، ردت ” لجين ” عبر حسابها الرسمي في موقع ” انستجرام ” قائلةً: ” لو انتقدنا أنفسنا أكثر مما ننتقد الآخرين لأصبحنا أفضل ” .
وظهرت لجين عمران، في فيديو مع أختها أسيل عمران وهما تأكلان الكبسة، حيث علقت: ” ولا أحلى من كده، بلا حضارة بلا بطيخ.. حلاوة الأكل كده، باليد من البلاستيك علطول، خلوا الصحن ينفعكوا، لا أحد يكلمني ” .
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