باحثون يزعمون ابتكار طريقة لتقدير موعد وفاة كل شخص

لندن(صدى):

زعم مجموعة من الباحثين اكتشافهم طريقة علمية جديدة، تستطيع تقدير موعد وفاة الإنسان بنسبة كبيرة، بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال التنبؤ بحالات الوفاة المبكرة لعدد من الأشخاص، شملهم الاستفتاء في بريطانيا.

وتعتمد الطريقة الجديدة على احتماليات معقدة، بالإضافة للتاريخ المرضي لكل شخص، وتحليل بيانات الجنس والعمر والوزن لكل شخص؛ حيث زعم الفريق أنها نجحت بتوقع 76% من حالات الوفاة خلال فترة الدراسة التي شملت 5 أعوام، والتي تضمنت 500 ألف شخص يتراوح أعمارهم بين 40 و70 عاما.

وعملت البحوث على استخدام برامج معقدة لحل الخوارزميات المتعددة، والتي اعتمدت على عدة عوامل مثل نسبة الدهون في جسم الإنسان، وضغط الدم، ونسبة استهلاك الطعام، ونوعية الوظيفة، ونسبة تناول الكحول، والتعرض لتلوث الهواء.