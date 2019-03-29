” جالاكسي فولد ” ..يتحمل الطي 200 ألف مرة

وكالات(صدى):

كشفت شركة ” سامسونج ” قبل أسابيع عن جهازها القابل للطي المنتظر، فيما أزاحت أمس الأول، صورا مذهلة للجوال الذي من المحتمل أن يتم طرحه في خلال شهر.

ويستطيع هاتف ” جالاكسي فولد ” أن يتحمل 200 ألف مرة من الطي والبسط، وهذا يعني أنه يستطيع أن يصبر لخمس سنوات من الاستخدام المكثف، أي إذا جرى طيه 100 مرة في اليوم؛ فيما تصل مساحة الشاشة في الهاتف إلى 7.3 بوصة، أي أنها قريبة من الكمبيوتر اللوحي ” التابليت ” .

وفي حال استخدام الجهاز بصيغة عادية، فيمكن الاعتماد على الهاتف مطويا بشاشة من 4.6 بوصة؛ حيث تحولت مساحة الشاشة إلى أحد المعايير المهمة في المفاضلة بين الهواتف الذكية، ولا سيما أن مستخدمي الأجهزة صاروا يعتمدون عليها في الاتصال بالإنترنت ومشاهدة مقاطع الفيديو وباقي أنواع المحتوى الإلكتروني.