وفاة مواطن بجدة بعد سقوطه من نافذة غرفته بسبب ” مفتاح “

نايف السالم(صدى):

فارق مواطن الحياة في حي الحمدانية بمحافظة جدة، أمس الخميس، بعد سقوطه من شباك غرفته في الدور الثاني على سور فيلا جاره، ليسقط على الأرض مفارقًا الحياة.

وفي التفاصيل، حاول المواطن المتوفى قبل الحادث التسلق إلى منزله باتجاه شباك غرفته بعد فقدانه ” مفتاح ” منزله، ولكن انقطع به الحبل الملتف حول خصره؛ ما أدى إلى سقوطه ووفاته.

ومن جانبها، اتجهت شرطة محافظة جدة إلى موقع الحادث، واتضح أن المتوفى في الثلاثين من العمر، وملفوف على خصره قطعة قماش، وملقى على الأرض وتوجد آثار دماء بالموقع.