بالفيديو.. شجار عنيف بين زبائن وموظفي مطعم ” ماكدونالدز “

لندن(صدى):

اندلع شجار عنيف بين عملاء وطاقم عمل أحد أفرع سلسلة المطاعم الشهيرة ” ماكدونالدز ” للوجبات السريعة في مدينة ” مانشيستر ” الإنجليزية؛ حيث نشب في البداية بين حارس الأمن واثنين من العملاء عندما رفضا دفع فاتورة الطعام وشرعوا في مهاجمة الحارس الذي طلب منهم إخراج النقود وتقديمها للموظف.

وكشفت تقارير، أن الرجلان رفضا دفع الفاتورة ودخلا في جدال طويل مع الحارس قبل أن ينقض عليهما ويلاحقهما داخل المطعم في الوقت الذي ثارت فيه حالة من الفوضى وخرج بعض الزبائن من المطعم؛ فيما انزلق أحد الرجلان علي الأرض أثناء ملاحقته وبدأ الحارس في تصويب الركلات القاسية إليه.

جاء ذلك في الوقت الذي أسرع فيه 4‪موظفين آخرين لمساعدته وظهر المطعم وكأنه حلبة للملاكمة؛ بينما حاول الرجل الآخر الهرب ولكن لاحقه موظف آخر ووجه إليه الضربات العنيفة أمام المطعم، مما دفع رواد التواصل الإجتماعي للإعجاب بالكيفية التي تعامل بها موظفي المطعم مع الرجلين.