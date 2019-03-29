أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذارًا مبكرًا، يفيد بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الباحة ونجران.

وأضافت ” الأرصاد ” هطول أمطار رعدية متوسطة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت أن الحالة تشمل الطائف والشفا، الهدا، شقصان، ظلم، المويه، تربة، الخرمة، ميسان، عشيرة، العرضيات والأجزاء المجاورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المنطقة، فضلًا عن نجران، حبونا والأجزاء المجاورة، والباحة، قلوة، بلجرشي، المندق، المخواة، والأجزاء المجاورة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن بداية الحالة في الباحة من الساعة 13:00 وتنتهي في تمام الساعة 21:00؛ بينما تبدأ في نجران الساعة 13:00 وتنتهي في تمام الساعة 20:00، وتبدأ في مكة الساعة 12:00 وتنتهي الساعة 20:00 من مساء اليوم الجمعة.