ميلسي: الهلال سيحقق الفوز على النصر

ماجد محمد(صدى):

أكد اللاعب الأوروجوياني نيكولاس ميلسي، لاعب الهلال السابق، أنه يتوقع فوز الزعيم على النصر في المباراة التي تجمعهما، اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في قمة مباريات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال ” ميلسي ” لبرنامج ” في المرمى ” على قناة العربية: ” ستكون مباراة العام كل لاعب يتمنى أن يشارك فيها واعتقد الهلال سيحقق الفوز.. سأتابعها في منزلي وأنا أتمنى المشاركة فيها ” ، متابعًا: ” دائما انتهز الفرصة للتحدث عن الهلال اعلاميا .. وأعتبر هذا الأمر شرف لي .. قضيت معه فترة جميلة ” .

وأضاف لاعب الهلال السابق: ” أعتقد إدواردو في الهلال سيحدث الفارق في المباراة.. أما في النصر لا يوجد لاعب سيحدث الفارق ” .

ويعتمد الهلال على سجله المميز أمام النصر، حيث لم يخسر أياً من مبارياته السبع الأخيرة في الدوري أمام جاره الطامح بلقبه الأول منذ 2015؛ فيما التقط المدرب الكرواتي زوران ماميتش أنفاسه، بتعافي البرازيلي كارلوس إدواردو من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، ليصبح قريباً من العودة إلى تشكيلة الفريق.