وفاة فتاة أثناء إجرائها عملية تجميلية

عمان(صدى):

توفيت سيدة خليجية، اليوم الخميس، أثناء خضوعها لعملية تجميلية في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمّان، حيث لم يكشف أفرادًا من عائلة السيدة عن هويتها وجنسيتها، حطموا عددًا من محتويات المستشفى بشكل هستيري.

وتقدمت العائلة المصدومة من وفاة ابنتها بشكوى رسمية إلى وزارة الصحة في الأردن، حيث طالبوا فيها بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات الحادثة.

ويذكر أن الطبيب من أشهر أطباء التجميل والترميم في الأردن وتسبب في وفاة ابنتهم، أثناء إجرائه لعملية تجميل.