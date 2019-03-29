وظائف شاغرة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة الطاقة والصناعية والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، عدد (10) وظائف شاغرة للرجال والنساء والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة السابعة؛ وذلك للعمل بفروع وكالة الوزارة للثروة المعدنية في كل من الرياض وجدة.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة هي:

– الوظائف الرجالية:

. مهندس تعدين مساعد (جدة).

. مهندس مدني مساعد (الرياض).

. مساح (جدة)

. مساح (الرياض).

. مراقب اراضي (الرياض).

. فني دعم مساعد (الرياض).

– الوظائف النسائية:

. باحث اقتصادي مساعد (جدة).

. باحث إيرادات مساعد (جدة).

. باحث قانوني مساعد (الرياض).

. مساعد إداري ( الرياض).

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