قرارات جديدة لـ ” الإعلام الرياضي ” : تغريم وإيقاف المتجاوزين

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن قرارات ضبط للإعلام الریاضي تم اتخاذھا الیوم (الخمیس) من قِبل الاتحاد السعودي للإعلام

الریاضي، بالتنسیق مع الھیئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وقالت المصادر إنه تم فرض غرامة مالیة على إحدى القنوات الریاضیة بعد إحالتھا للجنة العقوبات بالھیئة، نظراً لما بدر من أحد ضیوفھا من .تجاوزات واتھامات غیر مبررة.

وأضافت أنه تم اتخاذ قرارات بإیقاف مذیعیّن ریاضیین لتجاوزھما الطرح المھني، ویجري استدعاء صحفیین اثنیین على إثر تغریداتھما عبر منصة « تویتر » ، والتي اعتُبرت مثیرة للرأي العام، ومن المنتظر إحالتھما للجان القضائیة في وزارة الإعلام وفقاً لھذه المخالفات.

وأشارت المصادر، إلى أن عدم إعلان الأسماء في كل مرة من قِبل الاتحاد السعودي للإعلام الریاضي، یعود للقواعد الإجرائیة القانونیة التي اعتمدھا مجلس الإدارةوالتي لا تُجیز التشھیر.