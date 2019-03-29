بالفيديو.. الجمهور يهتف لماجد المهندس والأخير يهديهم قلبه

أميرة خالد(صدى):

حيَّا الفنان العراقي ماجد المهندس، الجمهور في حفلته مساء الخميس، على مسرح الشرقية، مؤكدًا أنه أروع جمهور على الإطلاق.

وهتف جمهور الشرقية، باسم ماجد المهندس بشكل حماسي، ما دفعه إلى الرد عليهم بعمل شكل قلب بيده، في إشارة إلى حبه لهم.

وكانت الفنانة نجوى كرم، قد شاركته في إحياء الحفل، إذ تفاعل الجمهور معها بحماس شديد، فيما أكدت هي أنها حققت حلم من أحلامها بوقوفها على مسرح الشرقية.